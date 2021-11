Afin d’oublier son premier amour Mélanie Parker, la star du Prince de Bel Air avoue être passée de femme en femme… à un rythme soutenu. " Jusqu’à ce moment-là de ma vie, je n’avais eu de relations sexuelles qu’avec une seule femme qui n’était pas Mélanie, écrit-il, mais dans les mois qui ont suivi notre rupture, j’ai complètement déraillé."

Et l’acteur de 53 ans aujourd’hui de poursuivre. " Malheureusement, il n’y a pas de remède contre les chagrins d’amour, alors j’ai eu recours à des relations sexuelles dénuées de sens avec de nombreuses femmes. J’ai eu des relations sexuelles avec tant de femmes, mais la sensation était si désagréable au plus profond de mon âme que j’ai développé une réaction de stress lorsque j’avais un orgasme. Parfois, je vomissais même. Avec chaque femme, j’espérais que ce soit ‘la bonne’ et qu’elle m’enlèverait toute cette douleur. Mais à chaque fois, j’étais encore plus malheureux. Et le regard de ces femmes quand elles me voyaient dans un tel état n’a fait qu’empirer mon calvaire."