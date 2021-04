À 20 ans, Wilow, la fille de Will et Jada Pinkett Smith, se retrouve parfaitement dans la définition du polyamour. Une approche de plus en plus décomplexée qu'elle a longuement expliquée dans l'émission "Red Table Talk".

"J’ai l’impression que le fondement principal du polyamour est la liberté de pouvoir vivre un certain type de relation qui vous convient. Et de ne pas se résoudre à suivre l’avis des gens autour de vous qui vous disent que la monogamie est la seule solution viable", a-t-elle confié à sa mère dans des propos traduits par le Huffington Post. Selon elle (et de nombreux polyamoureux), c'est l'infidélité qui entraîne généralement la séparation des couples monogames. En l'embrassant pleinement, la relation à l'autre serait plus sincère et épanouie. "Dans mon groupe d’amis, je suis la seule personne polyamoureuse. Et c’est moi qui ai le moins de rapports sexuels de tous mes amis", a-t-elle ajouté pour appuyer son propos. "Je comprends tout à fait", lui a répondu Jada Pinkett Smith, validant l'approche de sa fille.