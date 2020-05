En ces temps de doutes et la peur de lendemains incertains, notre santé et notre équilibre mental s’en trouvent hélas quelque peu perturbés. Pourtant, plus que jamais, nous nous devons de combattre ces idées noires, ces envies de nous recroqueviller ou cette propension à nous refermer sur nous-mêmes !

Et si la recherche du bonheur était un des moyens, si ce n’est le moyen qui nous permettait de reprendre des couleurs ? Nous avons demandé au fil de nos rencontres avec les stars quelle était leur définition du bonheur. Lisez, leur optimisme est contagieux…