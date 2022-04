Tout a commencé le 30 juin 2020 quand le rappeur August Alsina affirmait avoir eu une liaison adultère avec Jada Pinkett Smith. A peine quelques jours après, dans son émission Red Table Talk, l'épouse de Will Smith avouait tout dans une confrontation choc avec son homme sur la monogamie. "Au fil du temps, je suis entrée dans un autre type de liaison avec August, racontait-elle en direct. C'était une relation, absolument. J'avais très mal, j'étais vraiment brisée. Je voulais juste me sentir bien. Cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas sentie bien...".

Will Smith subirait "une certaine pression"

Si le couple star s'est pardonné depuis, Will Smith ressentirait toujours une "certaine pression" à pardonner cette infidélité comme on l'apprend d'une source proche du couple dans le média américain People. "Jada sera toujours la première personne à admettre que le mariage est un travail difficile, mais elle aimera toujours Will. Le mariage n'est pas pour les faibles de cœur".

"Il venait dans les maisons de Will Smith lorsqu'il partait en tournage": des détails de cet adultère à vendre au plus offrant

Après sa gifle polémique sur Chris Rock aux Oscars, rien ne va plus pour Will Smith. Après avoir démissionné de l'Académie et avoir été écarté de plusieurs projets, The Sun dévoile que le rappeur va prochainement raconter sa liaison avec Jada Pinkett Smith dans un livre choc. "August s'apprête à signer un gros billet avec une maison d'édition pour raconter les détails de sa liaison avec Jada", révèle une source au célèbre tabloïd britannique. "Il a toujours maintenu que Will lui a donné la permission de coucher avec Jada, chose qu'ils ont constamment nié. August va aller dans les détails sur son histoire avec Jada en racontant comment il passait son temps dans les maisons de Will Smith lorsqu'il partait en tournage".

Une liaison qui aurait même eu un impact positif sur la carrière d'August Alsina. "Plusieurs maisons d'éditions lui ont proposé de grosses sommes d'argent pour raconter son histoire, apprend-on encore dans le Sun. August étudie la meilleure offre. Il sait que son histoire intéresse beaucoup de monde et il a hâte de tout leur raconter".

Jada ne serait "pas en colère" contre Will

Outre sa réaction hilare à la cérémonie et qui pose question ou encore sa réaction furtive sur Instagram, l'épouse de Will Smith ne s'est jamais vraiment exprimée sur l'affaire de la gifle. Jusqu'à aujourd'hui, du moins par l'entremise d'un de ses proches qui s'est confié au magazine Us Weekly. D'après lui, Jada Pinkett Smith ne serait "pas en colère contre Will Smith", même si elle aurait souhaité que l'acteur ne s'en prenne pas physiquement à Chris Rock. "C'était dans le feu de l'action et c'est lui qui a réagi de manière excessive. Il le sait, elle le sait. Ils sont d'accord pour dire qu'il a surréagi".

Une autre source assure à US Weekly que ce scandale médiatique n'a pas eu de conséquence sur leur couple qui s'aime et s'adore toujours autant. "Ils restent ensemble contre vents et marées, affirme cette source. Ils ont traversé beaucoup de choses ensemble et c'est juste une autre bataille pour eux".