"J'entends parler de l'espace depuis longtemps, je saisis l'opportunité de le voir de mes propres yeux", a dit William Shatner dans le communiqué de Blue Origin.

"Quel miracle", a ajouté l'acteur canadien, qui deviendra donc, à 90 ans, la personne la plus âgée à se rendre dans l'espace.

Star Trek, diffusée à partir de 1966 pour seulement trois saisons, est devenue culte pour les amateurs de science-fiction, et son univers a depuis donné naissance à plus d'une dizaine de films et plusieurs séries dérivées.

Le capitaine Kirk y commandait un vaisseau spatial, le USS Enterprise, lancé dans une mission d'exploration interstellaire.

Le vol de Blue Origin doit s'élancer depuis l'ouest du Texas le 12 octobre à 13H30 GMT (08H30 heure locale).

Ce vol aura lieu moins de trois mois après la mission au cours de laquelle l'entreprise a transporté ses quatre premiers passagers, dont son fondateur Jeff Bezos.

Le voyage proposé par Blue Origin est une expérience de quelques minutes au-dessus de la ligne de Karman qui marque, à 100 km d'altitude, la frontière de l'espace selon la convention internationale.

Les passagers peuvent se détacher de leur siège et flotter quelques instants en apesanteur.

Ce vol intervient au moment où Blue Origin est accusée par certains employés d'entretenir un environnement de travail "toxique" et de négliger les problèmes environnementaux.