De nouveau sous le feu des critiques au Festival de Deauville, Woody Allen a tenu à répondre à ses détracteurs dans une interview au Point.

"Les années passant, les gens comprendront qu’ils ont fait une erreur. Il peut arriver que la vérité finisse par éclater, mais cela peut prendre du temps." Le fait que Timothée Chalamet ait donné son cachet à #MeToo ne le perturbe pas non plus : "Timothée a expliqué à ma sœur, qui produit le film, qu’il n’avait pas le choix parce qu’il était en course pour les Oscars." Bref, pour lui, tout va bien.