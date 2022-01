L'affaire avait fait beaucoup de bruit en novembre dernier. Reporter pour le média Livre Noir, Jordan Florentin avait accusé l'humoriste de l'avoir séquestré. "Hier soir, Yassine Belattar m’a retenu enfermé, grille baissée, pendant 1 heure dans son théâtre avec mon collaborateur", expliquait-il dans une vidéo sur les réseaux sociaux. "C’est toi, Jordan ? Jordan ! T’es le put*** de fils de p*** qui a piégé les mecs d’Aulnay ? T’es un put*** de suicidaire, t’es recherché par tout le 93, tout Aulnay cherche ton prénom, t’es la prochaine Mila", aurait déclaré l'humoriste.

Dans TPMP, Yassine Belattar avait déclaré être serein. Tout en étant très énervé par cette polémique: "Je veux dire à ce garçon-là : ‘Mon ami, tu as un avocat, j’ai un avocat. J’ai les caméras de sécurité, j’ai 50 témoins que je ne connais pas qui sont en train de témoigner dans la presse’ (…) Si cet homme et moi on était dans la même salle, et s’il y avait un cadavre, la parole de cet homme ressemblerait à celle des blancs américains durant la ségrégation qui disaient : ‘C’est un noir, il faut le pendre’. Et là il faut me pendre médiatiquement", avait-il expliqué chez Cyril Hanouna.

Nos confrères affirment que l'humoriste a été entendu ce mercredi par les policiers du 18e arrondissement. Il sera jugé avec deux autres personnes (un ami vigile et son producteur) le 8 juin prochain devant la 28e chambre du tribunal correctionnel de Paris. La justice lui reproche d'avoir "touché le visage" de Jordan Florentin et d'avoir fait "pression sur lui en l’entourant, le bousculant et l’insultant."

En revanche, ce que le journaliste dévoile dans sa vidéo n'a pas été retenu par la justice. C'est à dire qu'il ne sera pas jugé "pour séquestration, extorsion et vol" tout comme pour les différentes menaces qu'il aurait reçues.