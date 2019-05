L'histoire ressemble à un conte de fées. Elle semble complètement improbable à la base mais, pourtant, depuis quatre mois, le footballeur Yaya Boumediene (29 ans), originaire de la région liégeoise et que l'on a connu notamment à Seraing, l'Excelsior Mouscron, l'Union Saint-Gilloise, l'Ittihad Tanger (Maroc) ou le FBC Melgar au Pérou, file le parfait amour avec l'ancienne championne de tennis française Marion Bartoli (34 ans).

C'est par l'intermédiaire d'un ami commun qu'ils se sont rencontrés à Paris et le coup de foudre a opéré.

"On a appris à se connaître et à s'apprécier. C'est quelqu'un de très simple. Après notre rencontre, elle est venue me voir à Liège et je l'ai même emmenée avec moi voir un match de foot en P2, à Fléron, où un pote évolue. On envisage sérieusement le mariage", explique Yaya Boumediene, qui assiste actuellement à Roland-Garros avec sa compagne, puisque Marion Bartoli assure les interviews d'après-match aux Internationaux de France.

L'ancienne gagnante de Wimbledon vient aussi de publier son autobiographie "Renaître", aux éditions Flammarion, qui rencontre un joli succès.

De son côté, Yaya Boumediene, qui l'accompagne sur les plateaux de télévision et de radio français où elle assure la promotion de son livre, est à la recherche d'un club et il pourrait poursuivre sa carrière en Turquie, où il a noué des contacts.

© DR