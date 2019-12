L’arroseur arrosé ? L’acteur star de 32 ans a dû être hospitalisé d’urgence alors qu’il était en plein tournage, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, de sa nouvelle émission de téléréalité baptisée ironiquement Killing Zac Efron ("Tuer Zac Efron").

Selon des informations du Daily Mail et du Sunday Telegraph, celui qui s’est lancé le défi de survivre 21 jours "au plus profond de la jungle d’une île éloignée et dangereuse" (un jeu à la Koh Lanta dans des conditions extrêmes avec un équipement de base et l’aide d’un guide local) aurait contracté "une forme de typhoïde ou d’une infection bactérienne similaire" qui a déclenché "une urgence médicale de vie ou de mort" . La star a toutefois pu rentrer chez lui pour Noël.