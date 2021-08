L’Afghanistan au centre de tous les regards ces derniers jours, fut jusqu’en 1973 un royaume. Petit flash back. Mohammad Zaher Shah voit le jour le 15 octobre 1914 à Kaboul. Il est le deuxième fils de Mohammad Nadir Shah qui règne sur l’Afghanistan de 1929 à 193. Il suit une scolarité très occidentale dans la capitale afghane puisqu’il est inscrit au lycée français avant d’être envoyé à Paris au lycée Janson-de Sailly puis au lycée Michelet et de terminer son cursus à Montpellier. Il n’a que 19 ans lorsqu’il succède à son père assassiné.

En 1931, il a épousé Homeira Begum avec qui il aura six enfants. Initialement peu intéressé par la politique, Zaher Shah fait entrer son pays dans la Société des Nations en 1934 et à l’ONU en 1946. Le souverain voyage beaucoup à l’étranger et fut notamment reçu par Kennedy à la Maison Blanche.

Avec la reine, il développe les structures de l’enseignement et s’investit dans les droits des femmes qui sont libres de porter ou non le voile. En 1964, sous son impulsion, la Constitution transforme la monarchie en une monarchie parlementaire.

En 1973, il est renversé par son cousin l’ex-Premier ministre Daoud. La famille royale s’exile en Italie. Le pays va connaître le coup d’état en 1978, l’arrivée des Soviétiques et les guerres. En 1988, l’URSS lui propose de revenir en Afghanistan et de récupérer son trône mais il refuse.

Depuis Rome, Zaher Shah assiste ensuite à la chute de l’emprise communiste et à l’arrivée des Talibans. Très écouté au sein de la communauté en exil, il est considéré comme l’une des personnalités les plus influentes qui ait au final permis de réunir toutes les forces vives désireuses de reconstruire un Afghanistan libre et démocratique. En juin 2002, il préside une loya jirga (assemblée traditionnelle afghane regroupant tous les notables) qui voit la désignation d’Hamid Karzai à la tête du pays. En juin de la même année, il reçoit le titre de Père de la nation.

Zaher Shah, roi d’Afghanistan n’a pas souhaité remonter en tant que tel sur le trône mais revient s’installer dans sa patrie. Il restera jusqu’au bout l’homme vers qui les différentes composantes de la nation afghane se tournent pour demander conseil.

Zaher Shah, dernier roi d’Afghanistan s’est éteint à Kaboul le 23 juillet 2007 à l’âge de 92 ans. Il eut droit à des funérailles nationales et est enterré au mausolée royal sur l’une des collines de Kaboul.

L’ancien palais royal de Darulaman dans les faubourgs de Kaboul avait été totalement détruit après le passage des troupes soviétiques. En 2018, un projet financé par les Occidentaux à hauteur de 10 millions €, l’a fait renaître de ses cendres dans un style plus contemporain. Il abritait ces dernières semaines un centre d’infrastructures anti Covid.

Zaher Shah régna 40 ans et vécut 29 ans d’exil. Sauf pour les poignées d’anciens Afghans encore en vie, cette partie de leur histoire est ignorée du plus grand nombre, la période où leur pays était encore baigné par la lumière.