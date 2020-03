Confinement ou pas, Zahia a pris pour habitude de poster des photos d’elle assez sexy sur les réseaux sociaux. Sauf que cette fois-ci, l’ex-escort aurait mieux fait de s’abstenir.

Perfusée dans un petit pull blanc et une jupe on ne peut plus courte, la jeune femme de 28 ans a légendé sa photo avec ces mots : "Vitamines". Il n’en fallait pas plus pour qu’elle se mette à dos la plupart de ses abonnés qui trouvent ce cliché "déplacé" en période de pandémie. "La honte sur toi. Pendant ce temps-là, des centaines de Français meurent ou sont intubés", peut-on lire. Ou encore : "Oh oui et une greffe de cerveau. Pauvre fille avec ses chaussures sur la table d’examen. Bonjour l’hygiène." Zahia a beau préciser que la photo date d’avant le confinement, rien n’y fait.