Brutale séparation. Entre Zayn Malik et Gigi Hadid, l'histoire d'amour semblait être au beau fixe et rien ne laissait présager l'affaire qui fait actuellement du bruit aux États-Unis. L'ancien One Direction et le mannequin, parents d'une petite Khai, ne seraient plus ensemble depuis une violente dispute familiale.

C'est par Yolanda Hadid, mère de Gigi et Bella, que le scandale est arrivé. Elle affirme publiquement que le chanteur l'a "frappée" et, selon les informations du média américain TMZ, une action en justice n'est pas à exclure. "Je nie catégoriquement avoir frappé Yolanda Hadid et pour le bien de ma fille, je refuse de donner plus de détails et j'espère que Yolanda reconsidérera ses fausses allégations et s'efforcera de résoudre ces problèmes familiaux en privé", a fait savoir l'intéressé, qui ne conteste pas les accusations qui pèsent sur lui, sur Twitter.

D'autres échos vont jusqu'à parler d'une rupture pure et simple du jeune couple. "Gigi se concentre uniquement sur ce qui est mieux pour Khai", a fait savoir un porte-parole du mannequin ce jeudi 28 octobre, sans effusions.