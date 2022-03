Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit "reconnaissant" envers Mila Kunis et son mari Ashton Kutcher pour leur geste en faveur des réfugiés ukrainiens. Pour rappel, début du mois de mars, le couple star d'Hollywood -dont l'actrice est d'origine ukrainienne- a organisé une collecte de fonds pour les victimes de la guerre en Ukraine. Résultat? 35 millions de dollars récoltés!

Ce dimanche sur Twitter, Zelensky a remercié le couple pour son soutien, en précisant que le couple américain était “parmi les premiers à répondre à leurs appels à l’aide”, peut-on lire sur le compte Twitter du président. “Je leur suis reconnaissant de leur soutien. Je suis impressionné par leur détermination. Ils sont une inspiration pour le monde entier”.

Ils ne comptent pas s'arrêter là

Il faut dire qu'en quinze jours, plus de 65.000 personnes ont collecté plus de 35 millions de dollars. Le couple en personne a fait un don de 3 millions de dollars. “Notre travail n’est pas terminé. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que l’amour que nous avons reçu de vous puisse avoir un impact maximal pour les personnes dans le besoin.” Les racines ukrainiennes de Mila Kunis lui donne cette force. “Ce n’est que le début d’un très, très long voyage”, a-t-elle conclue en précisant que l'argent récolté sera reversé à Flexport.org, une organisation qui expédie des fournitures de secours aux camps de réfugiés, et à Airbnb.org, qui fournit des logements temporaires aux réfugiés.