Le Ballon d'Or de l'audace, c'est elle qui le remporte. Marquée par le 7e trophée de Lionel Messi, la cérémonie France Football a également été illuminée par la présence d'un couple inattendu : Zendaya et Tom Holland.

On ne peut plus glamour, le duo hollywoodien était à Paris ce 29 novembre et l'actrice de Dune a frappé fort avec une robe inattendue. Signée Roberto Cavall, la pièce noire et moulante était sublimée par une colonne vertébrale en or à l'arrière. De quoi sortir du lot et mettre la presse mode en ébullition. Sur la Toile, les internautes ont toutefois été nombreux à comparer la chanteuse à "Docteur Octopus", grand méchant de l'univers Spiderman introduit en 1963. Zendaya s'est elle-même amusée de cette comparaison en partageant un montage sur Instagram.