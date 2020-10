"Les Pingouins à l’aube est le show barré de Zidani reflétant la crise culturelle : "Si on ne remplit pas une salle à 65 %, on perd de l’argent."





Rosine Valentine est ouvreuse du Bruxelles Whalll Palace depuis 46 ans et la salle a été fort impactée par la pandémie qui a touché le monde en 2020", raconte la comédienne Sandra Zidani au sujet de son nouveau show, qui appelle à la solidarité du public (via notamment l’uniondesartistes.be) et qui a démarré ce mercredi au Whalll de Bruxelles (toutes les dates sur zidani.be). "Il doit fermer ses portes. On est à la dernière représentation du théâtre, Britannicus de Racine, mais qui ne peut avoir lieu à cause des nouvelles directives du dernier Conseil de sécurité imposant un couvre-feu à 22 h 30."