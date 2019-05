Selon le magazine Us Weekly, la fille du chanteur Lenny Kravitz - en concert à Bruxelles le 6 juin prochain - aurait dit oui à l’acteur Karl Glusman.

Si cette cérémonie secrète a eu lieu en très petit comité devant la loi, les deux acteurs - qui se sont rencontrés via des amis en 2016 - souhaitent organiser une plus grosse fête le mois prochain dans le sud de la France. La star de Big Little Lies avait récemment déclaré à propos de sa demande en mariage : "Je crois que j’étais un peu bourrée…"