Zoubir, qui participe actuellement au programme de télé-réalité "Les princes et princesses de l'amour", est policier dans la vie de tous les jours. Selon Le Parisien, la préfecture de police aurait ouvert des enquêtes administratives pour "manquements au devoir exigé par sa fonction". Toujours selon nos confrères, le jeune homme n'aurait pas prévenu sa direction de sa participation au tournage de cette émission. Mieux encore, il aurait carrément été en arrêt de travail durant le tournage de l'émission.

Mais le jeune homme de 25 ans, serait aussi dans le collimateur de sa hiérarchie pour ses frasques sur Tik-Tok, où il compte plus de 121.000 abonnés. En tenue de service, il a posté une vidéo nommée "avantages quand t'es flic" où il énumère "Choper des snaps et numéros sur les contrôles Covid", "sortir sans attestation" et " profiter du confinement pour aller dormir chez les sœurs". Une vidéo qui se veut drôle mais qui n'a pas l'air d'avoir arraché un sourire à sa hiérarchie.