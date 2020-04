Avec le début des vacances de Pâques et après plus de deux semaines de confinement, pas toujours facile d'occuper les enfants à la maison.

Le magazine Forbes a publié une liste avec dix idées pour occuper vos enfants. Dans la liste, certaines occupations demandent un peu de temps et d'imagination : la création d'un jeu de carte pour jouer en famille ou encore la fabrication de marionnette grâce à vos paires de chaussettes dépareillées, par exemple!

La liste reprend également les grands classiques : la cuisine, pour satisfaire les plus gourmands ou encore le jardinage, que ce soit dehors au grand air ou pour prendre soin de vos plantes d'intérieur.

Enfin, si plus rien ne va, plaquez tout et partez camper ! Ou plutôt, installez votre tente dans le jardin et passez une nuit à la belle étoile en profitant des 20 degrés annoncés ce week-end... En mangeant les délicieux cookies que vous aurez cuisinés !