Les insultes frappent comme des gifles verbales : "Elles déclenchent une cascade d’effets comme de l’anxiété"

Pourquoi conduire vite quand rouler lentement peut vous changer la vie ? La chronique psy-toyenne

Pourquoi conduire vite quand on peut conduire lentement ? Rouler vite, c'est être dans une obligation de résultat, dans une impulsion de rythme, c'est être la tête dans le guidon. Apprendre à rouler plus lentement, c'est lâcher la surtension et aussi l'occasion de prendre conscience de ce rythme que l'on s'impose, et que la société nous impose. Bonne route des vacances !