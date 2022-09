Les grandes inégalités sociales créent-t-elles de plus en plus de troubles mentaux ? La chronique psy-toyenne

L'état de santé mentale dans une société est un bon indicateur de son état de santé globale. La nôtre, comme tant d'autres s’exprime avec une violence implicite structurelle qui atteint le tréfonds de nos existence et nous secoue toujours plus ! La psychothérapeute Anne-Françoise Meulemans décortique cet aspect de la société et le rôle des psys.