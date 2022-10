Femmes "cougars"... l’invention des hommes couards ! La chronique psy-toyenne

Femme invisible après 50 ans, trop ridée, cheveux trop gris, ménopausée qui ne peut plus procréer. Ou au contraire, femme cougar, Milf à la sexualité bien trop débridée... Comme le regard de la société sur les femmes qui avancent est normatif et peu bienveillant ! Et pourtant, avec l'âge, les femmes acquièrent expériences et liberté et jouissent mieux de leur sexualité... que les hommes ! La chronique sans fard de la psychothérapeute Anne-Françoise Meulemans.