Selon une étude récente de la marque britannique de matelas Sealy UK, qui a compilé les habitudes de sommeil de plus de 1000 personnes, l'enquête montre des différences entre les dormeurs de gauche et de droite.

Ceux qui dorment du côté gauche auraient tendance à mieux gérer le stress en cas de problèmes. Ces dormeurs-là auraient tendance également à se faire plus facilement des amis tout en étant plus positif quotidiennement.

Une autre étude de la chaîne hôtelière Premier Inn, avec plus de 3000 participants, dévoile la même conclusion. "Plus d’un quart des personnes qui font la sieste du côté gauche du lit ont une vision positive de la vie.”

Les meilleurs salaires dorment à droite

Selon ces études, les dormeurs de droite gagneraient mieux leur vie que ceux de gauche. Par contre les "droitiers" seraient plus nombreux à ne pas aimer leur travail. Les "gauchers" eux ont tendance à avoir un emploi plus stable.

Des affections à la personnalité musicale ?

Selon une étude américaine cette fois-ci, les goûts musicaux des dormeurs seraient en adéquation avec leur position fétiche dans le lit. D'après cette enquête, les dormeurs de gauche aiment la musique plus ancienne, les films dramatiques et un bon verre de vin. Alors que les dormeurs de droite seraient plus heureux avec de la musique rock, des films d’action et une pinte fraîche.

Il est évident que ce choix est souvent le choix d'une autre raison comme la simple habitude d'un des deux côtés. Eviter le mur adjacent si vous êtes claustrophobes, ou dormir près de la porte en cas de réveils dans la nuit.

Dans l'enquête de la chaîne d'hôtelerie Premier Inn, on peut apprendre que 75% des personnes interrogées ont un côté préféré et ne veulent pas l’abandonner.