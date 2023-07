À l’aide, mon enfant traverse son premier chagrin d’amour

Que faire si l’enfant se mure dans le silence ?

“Je dirai qu’il faut essayer de lancer des perches en faisant preuve d’empathie. C’est le b. a.-ba, dans ce cas-là. Essayez de créer des conversations mais respectez également les besoins de silence de l'adolescent qui peuvent être tout à fait légitimes. Montrer que vous êtes là, prêt à l’écouter et l’accompagner dans son silence si besoin. Il doit comprendre qu’il existe un nid de sécurité dans lequel il aura toujours sa place. À cet âge-là, on n’a pas d’historique de relation amoureuse pour relativiser. Ces ruptures peuvent être magistrales. Il ne faut surtout pas les sous-estimer, on peut s’en souvenir toute une vie. Lâcher des phrases telles que ‘une de perdue dix de retrouver’, c’est complètement débile et ça brisera le lien de confiance qui vous unit à votre enfant. ”

Faire appel à sa propre expérience pour le conseiller, est-ce une bonne idée ?

“Il faut se méfier de ses propres projections en la matière. On risque de mettre en avant notre vécu, alors que cela ne correspond pas toujours à la réalité de l’enfant et à son ressenti. Je dirai qu’il ne faut pas avoir peur d’en faire trop ou pas assez. Ayez tout simplement confiance dans les capacités de votre enfant à s’en remettre et ne le jugez pas. Il est évident que ce genre de situation éveille des peurs chez les parents. Ils vont imaginer que leur enfant est le pauvre gentil et l’autre le méchant. Ce n'est pas forcément la réalité. Il faut écouter les raisons qui ont mené à cette rupture et les comprendre ensemble.”

Quels sont les signes qui prouvent qu’il est temps de faire appel à une aide extérieure ?

“Parfois, une rupture peut révéler une telle anxiété, surtout à cet âge-là... Il y a quelque chose de fulgurant, notamment en raison des hormones. Perte d’appétit, manque de sommeil, mutisme, ressassement, anxiété, idées noires, isolation, stagnation… Ce sont des signes sérieux de dépression. Dans des situation extrêmes, on peut même avoir peur que notre enfant fasse une bêtise. Il faut donc rester très attentif. Dans ces cas-là, il est préférable de faire appel à une aide extérieure, que cela soit un psy ou un médecin. Il faut également intégrer un certain niveau de distraction, et pousser votre enfant à sortir de ces retranchements qu’il s’est imposé. Le fait de ne pas mijoter là-dedans 24h sur 24 va l’aider. Faites appel à ses amis ou à la famille. ”

Faut-il prévenir l’école ?

“Vous pouvez porter l’attention auprès du PMS, mais sans en dire trop. En général, mélanger vie privée et scolaire ne fonctionne pas. Il ne faut prévenir l’école que s’il y a un réel impact scolaire. Au moins on en dispense, au mieux c’est. Conservez au maximum l’intimité de l’enfant. Le mieux est peut-être de contacter un professeur de référence avec qui il s’entend bien. ”

En général, combien de temps faut-il pour se remettre de ce genre de trauma ?

“La durée d’un chagrin d’amour est vraiment variable et inattendue. Parfois, on fait face à des histoires absolument énormes et on passe au-dessus assez vite. Alors que d’autres histoires, qui semblent plus banales vu de l’extérieur, vont avoir beaucoup plus d’impact. On peut vivre avec un chagrin d’amour, que l'on porte comme un collier douloureux. L’important c’est d’être autonome, de continuer à vivre et de rester ouvert à d’autre relation. À partir du moment où le jeune est en mouvement, il n’y a pas de raison de s’inquiéter. ”