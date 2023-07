Le centre de prévention du Suicide tire la sonnette d’alarme: un pic d’appels préoccupant

Pourtant, "le nombre de consultations pour accompagner la crise suicidaire tendait à se normaliser en 2022, après un pic de demandes qui a entraîné une activité intense en 2020 et en 2021 (années du Covid, Ndlr)", explique la directrice Dominique Nothomb. "Mais la réalité est différente. En 2023, à la moitié de l’année, le CPS fait de nouveau face à un pic de demandes qui témoigne d’une détresse croissante de la part des citoyens". L'activité sur le forum, qui a toujours été "une des pages les plus visitées du site" est également en hausse.

Le contexte de crise sanitaire, de crise géopolitique, de difficultés financières avec possibilité de perte d’emploi et d’inflation a augmenté les facteurs de risque et a grandement fragilisé les individus, fait remarquer le CPS. "Il a fallu agir, et vite", raconte Déborah Deseck, chargée de communication du Centre. Pour répondre à plus d’appels, le CPS a recruté de manière intense de nouveaux bénévoles (18 en plus pour un total de 64) et a renforcé leur présence sur certaines plages horaires. "Et d’un appel unique répondu en 2020, on s’est organisés pour répondre à trois appels en parallèle en 2023".

Par ailleurs, l'augmentation des appels de détresse provenant d'un jeune public avait déjà fait l'objet d'une alerte par le Centre de prévention du suicide. Le personnel de première ligne continue d'ailleurs régulièrement à faire part de ses inquiétudes aux formateurs du Centre. Les jeunes et en particulier les adolescents en proie à des idées noires vont souvent les exprimer à travers des méthodes dangereuses, "Pour n’en citer qu’une : la scarification".

Les psychologues du Centre qui accompagnent les personnes en crise suicidaire et/ou endeuillées par suicide ont également dû assurer de plus en plus de consultations face à un énorme pic de demandes qui a commencé en 2020. Un exemple : en trois ans, les consultations pour accompagner le deuil après suicide sont passées de 670 en 2019 à 1190 en 2022.

A travers la publication de ses chiffres, de ses constatations et de ses initiatives, le Centre de prévention du suicide veut activer une sonnette d’alarme : "il y a un besoin urgent d’agir en prévention du suicide", selon son équipe. On peut l’aider en postulant pour devenir bénévole sur la ligne d’écoute ou faire un don.

Infos : www.preventionsuicide.be