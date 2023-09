Comment annoncer notre séparation à notre enfant ?

Il faut savoir que peu importe le comportement de l’enfant à la maison et peu importe sa situation familiale, pour chaque enfant il est primordial dans son esprit que ses parents restent ensemble et que son cocon ne soit pas bousculé. Dès lors, si l’annonce de la séparation est mal faite, il éprouvera de la peur, de la colère et de la culpabilité. Mais comment s’y prendre alors ?

Il est évident qu’il n’existe pas de solution miracle et que chaque parent agira en fonction de son ressenti et de sa sensibilité. Néanmoins, quelques pistes utiles peuvent être explorées. Tout d’abord, organiser une réunion familiale avec votre enfant dans une atmosphère détendue et dans un lieu familier, lui permettra de conserver certains repères, malgré le caractère crucial de la conversation. Ensuite, s’il est évident que vous devez épargner certains détails qui vous ont poussés à prendre cette décision, d’autres doivent être communiqués à votre enfant. Mais attention, veillez à bien choisir vos mots. Bannissez le “papa/maman nous abandonne”, préférez “papa/maman a décidé d’aller vivre dans un autre appartement”. Il doit comprendre que cette décision a été prise de manière unanime, même si ce n’est pas forcément le cas. Cela permettra de clarifier la situation pour votre enfant et réduira son niveau d’anxiété.

Rester maître de soi

Surtout, ne vous montrez pas agressifs l’un envers l’autre et ne poussez pas votre enfant à prendre parti, ce n’est pas son rôle. Dans son esprit, il doit continuer à aimer ses deux parents comme avant, sans arrière-pensées. L’essentiel est que l’enfant sache que le divorce n’est en aucun cas dû à son comportement, faites-lui part de vos émotions et n’ayez pas peur de paraître faible à ses yeux. Parlez de vos sentiments, sans toutefois vous laisser emporter. Votre enfant doit comprendre que vous êtes tout aussi triste que lui. Essayez de terminer la conversation sur une note positive, même si cela peut se révéler compliqué, nous vous l’accordons…

Autre fait important, dans le cas d’une séparation, l’enfant peut parfois penser que si vous vous séparez l’un de l’autre, vous pouvez tout à fait vous séparer un jour de lui. Il est important de lui expliquer que vous ne l’abandonnerez jamais. Aussi, il ne faut pas hésiter à pousser votre enfant à s’exprimer. Invitez-le à donner son avis, à poser des questions et préparez-vous bien sûr à y répondre. Évidemment, il faut également que vous soyez prêt à accueillir toutes ses réactions. Que cela soit la colère, les larmes, les accusations… Le monde et les repères qu’il avait jusqu’à présent sont en train de s’écrouler, il est normal qu’il extériorise ce qu’il ressent. Câlinez-le, consolez-le ou laissez-lui de l’espace pour se calmer en fonction de ses besoins. Si votre enfant semble trop neutre, ce n’est pas forcément bon signe. Laissez-lui le temps de digérer l’information et incitez-le à parler avec quelqu’un d’autre de ce qu’il ressent s’il ne veut pas le faire avec vous. Cela peut être un autre membre de la famille, un ami, ou un professionnel de la santé.

De fait, si malgré toutes les précautions que vous avez prises, votre enfant présente certains symptômes sur le long terme, comme des crises de colère, des insomnies, n’hésitez pas à le présenter à un psychologue qui saura déceler ce qui le bloque. Il pourra le faire avancer dans l’acceptation de cette séparation. Le plus important est que votre enfant se sente rassuré. Il doit savoir que même si ses parents ne seront plus ensemble, ils resteront toujours là pour lui quoi qu’il arrive.