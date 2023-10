Amour exclusif et fidélité dans le couple peuvent-elles être encore les normes des relations d'aujourd'hui ?

En fait, cet engagement étonnant trouve une explication dans les dernières décennies qui a donné lieu à bien des changements dans les mentalités. Le mariage traditionnel est rongé par l’explosion des divorces, les relations d’un nouveau genre sont renseignées, commentées, montrées (vie à trois, relations polyamoureuses, mariages libres, chacun chez soi…).

La libération de la sexualité féminine, l’avènement du féminisme ont contribué à créer des brèches dans une société aux codes masculins dominants jusque-là.

Enfin, l’apparition des sites puis applis a rendu plus facile la multiplication des rencontres et le recours à celles-ci est de moins en moins stigmatisé ou honteux. C’est même le moyen préféré des générations Y et Z (18/30 ans).

Bref, la monogamie a pris un coup dans l’aile !

Mais d'abord, est-elle vraiment naturelle au couple ? "L'amour, ce sentiment tellement puissant que nous sommes très nombreux à rechercher, ne suffit pas à faire couple" : c'est le crédo de

Philippe Brenot, psychiatre et thérapeute de couple. Il va même plus loin, affirmant que l'idée même du couple exclusif, fidèle, pour toujours n'aurait jamais dû être la norme car "l'homme n'est, de nature, pas fait pour être en couple." Egalement anthropologue de l'origine de l'homme et historien des mentalités, il a voulu remonter aux origines de ce couple si instable de nos jours. "Dans l'ensemble du monde mammifère, il n'y a pas de couples parce qu'il n'y a pas de famille constituée… parce qu'il n'y a pas de compréhension de la paternité", détaille-t-il. L'institutionnalisation du mariage "est finalement le moyen pour l'homme de faire reconnaître sa paternité" en plus d'une construction sociale imposée par les religions.

Résultat : on se trompe davantage qu'on ne se marie de nos jours ! "Ce qui revient le plus souvent dans mes consultations, c'est l'infidélité. Pourtant, ça ne mène pas nécessairement à la fin du couple".

Et si on s'aime et on s'installe encore ensemble "avec comme base l'exclusivité", la sexothérapeute voit aussi augmenter le nombre de personnes décidés à faire couple, à condition qu'il soit libre.