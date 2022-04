J’y pense et puis j’oublie, c’est la vie, c’est la vie", chantait Jacques Dutronc en 1966… Oublier, c’est une des facultés de l’être humain, utile pour la résilience, mais parfois c’est aussi bien dommage : on lit les news, des livres, des magazines, des ouvrages de développement personnel, on écoute la radio, des podcasts, on lit des centaines de posts sur les réseaux, on voit des images qui nous marquent et quelque temps après… il n’en reste presque plus rien. Rien qui puisse servir le feu de sa créativité et de son savoir global, simplement.