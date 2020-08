Dans son écrin de verdure exceptionnel, le musée royal de Mariemont, situé à Morlanwelz, renferme les collections rassemblées au début du siècle dernier par le dernier propriétaire du domaine, Raoul Warocqué, soit des pièces d’Antiquités égyptienne, proche-orientale, grecque et romaine exceptionnelles, mais aussi de l’archéologie régionale ainsi que des joyaux de céramique et de porcelaine, notamment de la manufacture de Tournai. L’Extrême-Orient est également bien représenté tandis que la bibliothèque abrite plus de 130 000 volumes, dont de nombreux ouvrages précieux.

