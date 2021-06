Le cannabis Marijuana et le chanvre appartiennent à la même espèce, mais leur différence tient dans leur teneur en substances psychoactives. Si ces plantes contiennent toutes les deux du cannabidiol (CBD), le chanvre est une plante non psychotrope. Cultivé par l’Homme depuis des millénaires, elle revient pour ses bienfaits sur le devant de la scène.

Le chanvre est une des premières plantes domestiquées par l'homme au néolithique, probablement en Asie. Le Chanvre industriel, textile ou agricole, est une sous-espèce de plantes de l'espèce Cannabis sativa, de la famille des Cannabacées. Le terme « chanvre » désigne par métonymie la fibre textile qui en est tirée. Mais, cette plante s’est aussi rapidement démarquée dans le domaine médicinal. Ses vertus sont déjà évoquées en Chine dès 2700 av. J-C.

Des produits légaux

Le cannabidiol (CBD) est un composant chimique naturel qui demeure le même, qu'il provienne du cannabis ou du chanvre. Le mot « chanvre » désigne cependant certaines variétés de plants de cannabis dont les fleurs, les branches ou les feuilles ne contiennent jamais plus de 0,2 % de THC. À la différence du tétrahydrocannabidiol (THC), le CBD n’altère pas l’état de conscience. Dans un rapport daté de 2017, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) confirme en effet que le cannabidiol n’entraîne aucun effet psychotrope et ne fait peser aucun risque de dépendance ou de surconsommation, d’où son absence dans le classement des stupéfiants. C’est pour cette raison que la loi autorise la vente et la consommation de cannabidiol et de produits à base de cannabidiol en Belgique, en France et dans de nombreux pays européens.

Ses vertus naturelles

La plante de chanvre contient plus de 100 cannabinoïdes. Ils ont tous des vertus différentes et interagissent avec notre corps via le système endocannabinoïde, un système de communication parmi les plus importants et les plus complexes de notre corps. Sa fonction principale est de réagir à des stress afin de permettre au milieu interne de garder son équilibre.

Le CBD séduit pour ses nombreuses vertus. Il possèderait des propriétés antalgiques et relaxantes. Certains l’utilisent pour soulager les douleurs inflammatoires et traiter des problèmes cutanés. D’autres en font usage pour soulager le stress et l’anxiété car il possèderait de remarquables propriétés relaxantes et aiderait à l’endormissement et à la qualité du sommeil. Toutes ces différentes vertus résultent des actions efficaces des cannabinoïdes sur le système endocannabinoïde.

