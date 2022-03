Se réveiller le matin… Pour les petits dormeurs ou ceux dont le cycle circadien est réglé comme du papier à musique, ce n’est pas un gros problème. Mais pour la majorité, ceux qui dorment mal, pas assez, ont des horaires de sommeil irréguliers, bref, ont des troubles du sommeil (1 Belge sur 2 quand même), c’est toujours un peu l’enfer quand le réveil sonne.

Souvent, c’est parti pour la touche "snooze" et 10 minutes de plus. Ce qui n’est pas une bonne idée en soi : ce n’est pas ces instants volés qui vont chasser la fatigue ressentie, surtout si on retombe dans un demi-sommeil dont on sortira groggy ! Le pire étant de courir ensuite pour rattraper le temps.

(...)