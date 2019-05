Au cours de la journée ou de la semaine, il peut nous arriver d'être angoissé. Il y a ces signes que nous percevons de suite, comme les mains moites ou les battements de coeur qui s'accélèrent. Et puis, il y a ces signes plus discrets et donc plus difficiles à détecter.





Vous ne le savez peut-être pas, mais une envie de nourriture salée peut être la preuve que vous êtes angoissé. Plus surprenant, lorsque votre odorat est plus prononcé, cela peut traduire un signe d'anxiété, tout comme des démangeaisons ou des chaleurs soudaines.





Autre signe subtil de l'anxiété, un changement dans notre alimentation. Une augmentation ou une diminution de l'appétit peuvent cacher un état de stress. Enfin, un esprit anxieux peut se traduire par des douleurs aléatoires comme des crampes d'estomac inexpliquées, des douleurs musculaires ou des maux de tête.