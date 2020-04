Des business coachs de tout le pays proposent une plate-forme d'écoute active et aidante pour que le personnel soignant puisse déposer et dépasser leurs angoisses.

Ce sont des coachs néerlandophones, Dorothée Willems et Magaly De Smet qui ont lancé l'opération il y a quelques temps. L'idée : donner son temps, son expérience et sa capacité d'écoute professionnelle pour tous les professionnels du secteur des soins de santé, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Bien vite, ils ont été rejoints par d'autres professionnels francophones, à l'initiative notamment de Patrick Zacharis, business coach depuis 15 ans spécialisé dans le développement durable de la motivation, des talents et des compétences.

Coaching for Heroes permet aux soignants et aux aidants de prendre rendez-vous pour parler, déposer un bagage bien lourd à porter. L'objectif est de leur " permettre de prendre un temps pour eux-mêmes, ce qu'ils ne font quasi-jamais... et poser leurs interrogations leurs peurs, leurs angoisses", avance Patrick Zacharis.

Prendre du temps pour soi

Les business coachs, eux, sont formés pour " accompagner individuellement une personne vers un résultat souhaité". Mais le métier met en contact des êtres humains, dans leur fragilité, leurs doutes, leurs ressources aussi. " Ici, on est plus dans le life coaching, avec une oreille écoutante, une approche émotionnelle, plus psychologique, on n'abordera pas l'organisationnel".

Cette plate-forme, gratuite pour tous les soignants et les aidants, pourra les aider, selon Patrick Zacharis, à voir sous un prisme différent ce qu'ils sont en train de vivre : " On peut amener chacun d'entre eux, dans leur expérience, à de nouvelles perspectives. Ils sont plongés depuis des semaines dans la détresse, l'urgence, la précipitation, le drame. Ils prennent sur eux encore et encore. Notre façon de les aider sera d'identifier les ressources qu'ils ont en eux qui les aident à souffler, à se sentir un instant mieux et d'y avoir recours plus souvent. On veut venir activer des forces de vie et remettre à jour leurs forces."

Le stress post-traumatique sera une réalité pour beaucoup de ces professionnels, un trouble dont les coachs de la plate-forme sont bien consicents. La résilience est un long travail. " Nous voulons d'ores et déjà les amener à voir les choses un peu différemment avec une approche appréciative, à discerner la partie traumatique, en construisant ensemble ce que l'on peut en faire : 'comment je peux en parler, comment je peux la présenter, en témoigner, quelles expériences j'en ai retirées'... Pour y introduire quelque chose de plus apaisé", explique le coach certifié.