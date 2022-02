"La vie à deux c’est bien seulement si je me sens aussi libre que lorsque je suis célibataire." Voilà la maxime qui guide le thérapeute de couple et sexothérapeute Claude Parisot depuis des années. Une phrase étonnante, non ? Et pourtant, elle synthétise tout ce que l’expert veut faire passer aux couples qui viennent le voir. "L’idée, c’est de déconstruire tout ce qu’on nous a appris ! Ce qui implique de passer d’un lien de codépendance à un lien d’interdépendance, autrement dit, il s’agit de passer d’une relation où l’on attend que l’autre nous rende heureux à une relation où l’autre nous aide à nous rendre conscien t", explique Claude Parisot dans le livre qu’il vient de sortir (Ré) enchanter son couple - Grâce à la méthode Imago.