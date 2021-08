C’est l’outil numéro un des médecins du sommeil pour repérer les mauvaises habitudes qui troublent nos nuits.

Notre sommeil fait notre santé : des nuits trop courtes ou hachées, c’est l’immunité qui flanche, et un risque d’obésité ou de problèmes cardiovasculaires qui augmente. Or, nous dormons en moyenne 6 h 41 (moins de 6 heures pour un tiers d’entre nous) contre les 7 heures recommandées ! Vous avez l’impression que vous dormez mal ou pas assez ? Tenir un agenda permet d’observer si ce ressenti colle à la réalité : “Le plus souvent, on comprend que l’on dort plus que ce que l’on craignait, pas l’inverse”, observe Violaine Londe, psychologue spécialiste du sommeil. Si l’agenda révèle que le rythme de sommeil n’est pas optimum, il aide aussi à trouver les bons changements à adopter.