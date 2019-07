Chaque personnalité est une manière de voir le monde et de s’y adapter. Ce qu’il manque à beaucoup de personnes, c’est un mode d’emploi pour gérer cette personnalité", explique le psychologue et coach Philippe Halin. Qui suis-je ? Comment suis-je fait ? Quels sont mes besoins ? Les réponses à toutes ces questions déterminent ce qui nous anime, les environnements dans lesquels nous nous sentons bien ou encore la manière dont nous préférons travailler. Pour les instigateurs de la formation "Projeter les films de ma carrière", se les poser est essentiel pour planifier son futur. Le parcours de trois jours destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, intègre dans cette optique le modèle de personnalité ennéagramme et les travaux en orientation du professeur Frédéric Nils, de l’UCLouvain. Psychologue et sociologue, il a mis en place une méthode en quatre étapes qui correspondent à quatre métiers du cinéma : acteur, scénariste, producteur et réalisateur.

Neuf types de personnalité