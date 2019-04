Les vertus de la lecture sont considérables !





Vous êtes souvent soucieux, anxieux ? Et si le meilleur des remèdes était la lecture ? Selon une étude menée par le groupe canadien National Reading Campaign, lire six minutes par jour réduirait de 60% notre stress. La lecture devance la musique et les promenades.

Le National Reading Campaign a découvert d'autres pouvoirs surprenants de la part de la lecture. Elle diminuerait l'anxiété face à nos peurs quotidiennes et nous permettrait de nous aider au moment de prendre des décisions. En plus de cela, notre créativité serait démultipliée.

De bonnes raisons pour commencer la lecture d'un nouveau livre dès maintenant.