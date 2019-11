Voilà qui est tout sauf banal : Enjoy Phoenix, star d’Instagram et influenceuse patentée, a publié jeudi un long message expliquant pourquoi elle a commencé à prendre ses distances avec le réseau social.

"Je déserte Instagram parce que quand j’y viens, je vois bien que seul le contenu ‘hype’ du moment cartonne, et que si tu ne rentres pas dans les clous, bah tu sombres dans l’oubli", écrit-elle en prônant un retour à la réalité. Elle entend s’écarter de l’univers des influenceurs, "ce monde si petit, plein de rêves et de paillettes de façade mais si néfaste pour la confiance et le regard sur son apparence et sa vie".

Que ses fans se rassurent, ce n’est pas pour autant qu’ils ne verront plus leur idole. Celle-ci dispose toujours de ses multiples chaînes YouTube pour se faire entendre.