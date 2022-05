C’était il y a environ 6 ans, la traduction de The Miracle Morning de l’Américain Hal Elrod déboulait en Europe. Le concept : se lever très tôt, vers 5 h du matin pour être des gagnants. Une exhortation à la réussite qui en a attiré certains et déprimé d’autres. Et qui a été peu à peu relativisé. Alors pourquoi penser aujourd’hui à devenir une personne du matin ? "Afin de profiter de ce temps pour faire du sport avant le réveil de mes enfants. Même si j’ai peur d’être crevé en fin de journée alors que je ne peux pas me le permettre dans mon métier", explique Alexis. "Pour gérer mon rapport problématique au réveil que je repousse sans cesse. Résultat, je suis en retard et en stress dès le matin et je pars en furie alors que je rêve de boire mon thé fumant dans l’air frais du matin, sur ma terrasse, en rêvassant et en me préparant pour la journée. Mais je n’y arrive pas", regrette Armelle. Ou pour faire une séance de yoga, du renforcement musculaire, une marche rapide avant la douche, se préparer son lunch sain, s’occuper tout simplement de soi dans la salle de bains ! Bref, mieux gérer son temps pour ne pas courir ou justement pour aller courir ! Sans pour autant se lever à 5 h du matin…

(...)