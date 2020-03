Lorsque une femme est enceinte, plus la naissance approche, plus les questions se font précises et plus l'angoisse grandit. Ce qui aide beaucoup alors ce sont les rendez-vous mensuels chez la gynécologue et chez la sage-femme qui font un suivi de la grossesse et qui apportent un soutien psychologique rassurant pour toutes les jeunes mamans (et les jeunes couples).

Alors que le coronavirus a confiné la population et que les hôpitaux sont devenus des camps retranchés pour les personnes en urgence totale, l'angoisse a monté encore d'un cran pour toutes ces femmes.