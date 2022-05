A.-F.M. et E.W.

Anne-Françoise Meulemans est médecin psychothérapeute, coordinatrice d'e-mergence et CentrEmergences. Chaque dimanche, elle va aborder ici une question psy ou citoyenne que chacun pourrait se poser par rapport à soi ou à la société.

Une vague de compassion et de sympathie s'est manifestée envers les réfugiés ukrainiens arrivés chez nous il y a quelques semaines. Ce qui a donné lieu à une solidarité bien plus massive et active qu'auprès des autres réfugiés ou encore demandeurs d’asile qu'on a vu arriver ces dernières années. Mais pourquoi ce "favoritisme" ?