Anne-Françoise Meulemans est médecin psychothérapeute, coordinatrice d' e-mergence et CentrEmergences . Chaque dimanche, elle va aborder ici une question psy ou citoyenne que chacun pourrait se poser par rapport à soi ou à la société.

"Comment ça va ?" Voici une question simple dans sa syntaxe qui mène à une réponse terriblement complexe. En fait, cela touche à de multiples petites sphères qui forment le tout que nous sommes et à autant de parcelles de notre personnalité. La plupart du temps, on fait un état des lieux intérieur à la va-vite avant de répondre par trois possibilités : "Ça va", "Ça ne va pas trop aujourd’hui", ou autre "On fait aller" ou encore un "Ça va bien" plutôt enthousiaste.

Car à cette question qui est une ouverture sociale au mieux ou un code pour appuyer le bonjour plus qu’un réel intérêt pour l’autre, on ne peut répondre que de la même manière : laconiquement.

Pourtant, on pourrait prendre le temps d’y réfléchir d’un peu plus près, entre soi et soi-même ! Car aller bien, c’est une question qui dépend des priorités de chacun et de l’instant présent. Un exemple : si la sphère affective (ou professionnelle à la sortie d’une réunion) est en demi-teinte, elle va faire tache d’huile sur les autres côtés de notre vie qui vont bien et on aura alors tendance à avoir un ressenti négatif de l’ensemble de sa vie, de son bonheur même. (...)