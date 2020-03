Seuls les personnes hypocondriaques ont peur du virus ? Non, à l'inverse, elles ne sont pas les plus atteintes par la peur ou même la panique qui peut s'emparer des individus face à l'épidémie Covid-19. "Ils sont tellement préoccupés par leurs propres troubles et symptômes que le nouveau coronavirus leur paraît peu de choses par rapport à ce qu’ils ressentent tous les jours", explique d'ailleurs Michèle Declerck, psychologue clinicienne spécialiste de l’hypocondrie à Ouest-France. "Les hypocondriaques plus modérés sont surtout soucieux de leur santé, contrairement aux gens simplement très inquiets par l’épidémie, qui le sont aussi pour leur entourage".

Mais la situation induite par l'arrivée du coronavirus est à tout le moins anxiogène. Nathalie Hanot est psychologue, spécialisée dans le deuil et les fractures de vie. La spécialiste détricote pour nous ce qui n'est pas, selon elle, un vent de panique collective mais bien une peur individuelle plus ou moins développée qui vient d'un non-contrôle collectif de la situation.

Qu'est-ce qui fait le plus peur dans cette épidémie : sa puissance exponentielle de contamination, la mondialisation de l'épidémie, les prédictions de krach boursier et de récession économique, le fait qu'elle puisse potentiellement nous toucher nous et nos proches?

Ce qui fait le plus parler et nourrit les fantasmes c'est le non contrôle : des chiffres d'abord, qui augmentent de façon exponentielle, des informations ensuite qui partent dans tous les sens et des secteurs. Ce n'est plus seulement la santé publique qui est touchée, c'est l'économie toute entière. Or, en principe, l'être humain vit avec une confiance de base dans la vie, qui nous fait relativiser les faits extérieurs non maîtrisables : par exemple, non l'avion que je vais prendre ne va pas s'écraser, en quelque sorte. C'est cette base qui nous permet de vivre et d'être dans l'action. Or, ici la sécurité de base est touchée et plus on perd le contrôle, plus la peur s'amplifie.

Pensez-vous que tout le monde a finalement peur de quelque chose concernant cette épidémie ?

Oui car tout est là pour nourrir le fantasme du pire. (...)