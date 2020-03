Respirer, se concentrer sur le présent pour se relaxer : le yoga peut rapidement nous faire entrer dans une bulle d'air.

L'anxiété, elle ne se soigne pas, elle se maîtrise. Et c'est pour cela qu'en cette période aussi bouleversée que bouleversante, la respiration est une alliée de taille, que l'on oublie trop souvent : on a même tendance à avoir une respiration courte lorsque l'on est stressé.

A la respiration, on peut joindre aussi la méditation ou tout ce qui est zen et nous permet de nous plonger dans l'instant et pas dans l'incertitude et les questionnements en roue libre. Et c'est en cela que le yoga qui rassemble toutes ces qualités peut nous aider. Ou la sophrologie, ou des exercices de respiration, de la relaxation, de la méditation, du taï-chi...

Je débute le yoga

Pour commencer en douceur, rien ne vaut cette vidéo pour débutants de Virginie qui explique et montre les postures qui font du bien comme la salutation au soleil, les positions de guerrier, le triangle, ... Quand on a mis le pied dedans, on peut continuer ! Regarder sur la chaîne YouTube . Et de nombreuses vidéos de yoga pour débutants sont recensées sur le site je débute le yoga

Brussels Yoga Day

Abonnez-vous à la page Brussels Yoga Day qui diffuse des facebook lives de temps en temps avec des thématiques qui vont aider tout le monde : la dernière contribution en date "Yoga autour d'une chaise", c'était ce mercredi.

K-Yoga

Pendant le confinement c'est Yoga Boulot Dodo et c'est offert, explique sur sa page Facebook le fondateur de K-Yoga. Tous les horaires (variables selon les jours) sont à découvrir sur la page très zen de SiriFathYoga .

Yoga Room

Cette salle de yoga située à Bruxelles était déjà très énergique et très courue. Pour ne pas laisser en rade ses membres et relaxer le plus de monde possible, quelques-un de ses professeurs donnent des cours de yoga en live sur Internet durant le confinement. A suivre sur yoga-room.be .

On peut les aider à continuer en faisant des dons...

Down Dog

Tester une appli de yoga gratuite, c'est rare, alors autant télécharger Down Dog, appli "free" jusqu’en avril pour suivre des cours de yoga à la maison. Le plus : le choix des musiques et la durée des cours > A télécharger autant sur iOS qu'Android : Down Dog

popupyogaconcepts

Le Pop Up Yoga Concepts propose des cours de yoga en ligne gratuits sur Facebook et Instagram. Les cours sont donnés de manière à convenir également aux débutants et sont proposés du lundi au samedi ! Les horaires et les tips sur Instagram et sur Facebook .