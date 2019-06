Une étude récente montre que près de la moitié des travailleurs francophones se sent obligée de rester accessible, même pendant les grandes vacances. Aïe...

Vous partez bientôt en vacances ? Sans doute êtes-vous confronté à un cas de conscience : rester accessible, ou non, pour le boulot ! Plus de 4 travailleurs sur 10 (43%) restent joignables pour le travail pendant leurs vacances. Ils continuent à consulter leurs e-mails (26%) et/ou à répondre au téléphone (26%). C'est le résultat de l’étude menée par Protime, le spécialiste de l’enregistrement du temps, auprès de plus de 1.000 Belges francophones actifs professionnellement.

Plus d’un quart des répondants (26%) ne délaissent pas leurs e-mails professionnels. Ils sont 7% à répondre à tous les courriers électroniques concernant le boulot, et 11% seulement aux e-mails qui doivent recevoir un suivi. Quelque 8% se contentent de prendre connaissance des e-mails.

“Il n’est pas toujours simple de débrancher complètement la prise. Or, ...