2022. Une nouvelle année qui commence. Un nouveau cap.

Comment l’aborder au mieux, a fortiori dans le contexte présent… bien souvent pesant ?

Changer, c’est un grand chantier auquel nous invite Christine Alexandre, coach en développement personnel spécialisée en transition. Maître praticien PNL (programmation neurolinguistique), formée à l’analyse transactionnelle et à l’ennéagramme notamment, elle est l’auteur de “Alors, on change ?”, qui vient de paraître (Éd. Jets d’encre, essai ; 18,90 €). Pour ce faire, le chemin que l’auteur nous propose d’emprunter est celui de l’ennéagramme, un outil qui permet de mieux se connaître pour évoluer.

“La connaissance de soi nous permet de connaître les ressources qui sont en nous pour envisager le changement positivement”, explique l’auteur. “En réalité, là où il y a des lacunes dans la connaissance de soi, celles-ci peuvent nous ouvrir la porte aux émotions négatives inhibitrices, tels que le doute et le manque de confiance en soi.” S’il fallait en quelques lignes résumer le concept de l’ennéagramme, on pourrait dire qu’il s’agit d’un “modèle structurant la personnalité humaine à partir de 9 différents types de fonctionnement relatifs aux directions de trois centres d’intelligence (mental, émotionnel et instinctif) que nous possédons tous.”