Expert en analyse comportementale, Arnaud Blavier base ses formations sur des critères, dit-il, objectivables et scientifiquement prouvés. "Il y a des émotions universelles qui ne varient pas en fonction du profil de la personne. Au niveau du visage, certaines réactions vont inévitablement se produire en fonction des émotions de votre interlocuteur. On travaille sur sept émotions transmises par le visage."

Pour ce qui est du reste du corps, les mouvements des bras et des jambes peuvent aussi en dire long. "On dit souvent qu’une personne qui croise les bras se montre fermée face à son interlocuteur. Mais c’est un résumé trop simpliste. Cela va jouer en fonction du contexte et on ne peut pas se permettre d’interpréter ce geste unique", affirme l’expert avant d’aborder d’autres réactions naturelles qui, elles, ne trompent pas.