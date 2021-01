Nous sommes nombreux à nous méfier d'une très bonne nouvelle qui nous arrive, à croiser les doigts quand on raconte qu'on a rencontré quelqu'un avec qui on est bien, à ne pas trop en parler pour ne pas convoquer la malchance, à être superstitieux lorsque tout se passe comme on veut : on attend le retour de bâton en quelque sorte !

Mais pourquoi l'être humain est-il si persuadé qu'on doit donner pour recevoir et que chaque chose positive doit être "payée" ? Alors que finalement, si on a eu ce que l'on voulait, c'est que l'on a fait en sorte de l'avoir, le mérite nous en revient et les chats noirs ou la chance n'ont rien (ont peu) à voir là-dedans !