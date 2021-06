La confiance en soi, cela donne de la crédibilité. Et cette crédibilité, elle est importante parce qu’on se sent “juste” dans ce que l’on fait. Mais "c'est un atout loin d'être commun à tous”, souligne Hélène Feuillat, coach et formatrice en entreprise qui a bien pris la mesure de la crise que les femmes et les hommes viennent de traverser, aussi bien dans leur vie privée que leur vie professionnelle. Elle a lancé en avril dernier la formation digitale “With Greater Impact” dans laquelle elle donne une multitude de clefs pour (re)trouver sa place dans le monde du travail, qu’elle n’hésite pas à qualifier de “jungle”. Dont les lianes se sont multipliées avec le développement du digital ! “Les fondamentaux de mon métier restent les mêmes, mais le mode de transmission change. Je ne promets toujours pas d’atteindre le bonheur en 3 mois top chrono, par contre je peux outiller les personnes afin qu’elles augmentent leur confiance au travail”, explique cette enthousiaste professionnelle.