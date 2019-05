Restriction interdite, bienveillance encouragée, balance à balancer et techniques d'auto-hypnose pour cimenter tout ça, c'est le menu du "Régime définitif" de la psychologue Ophélie Simon.





Ophélie Simon est psychologue et s'est formée par après à l'hypnothérapie. C'est son cas personnel qui l'a poussée à développer ce "régime définitif" qui en somme est tout sauf un régime.

"Dans ma pratique, beaucoup de personnes abordaient leur poids comme un problème et ne savaient plus vers qui vers quoi se tourner", explique Ophélie Simon.

Elle-même se culpabilisait pour des kg qu'elle devait perdre, pressée d'images de femmes parfaites, par les injonctions de la société à être mince... jusqu'à se qu'elle se décide à s'accepter telle qu'elle est.

"En faisant cela, en ayant recours à l'auto-hypnose, on peut travailler sur son poids mais plus globalement, sur son image de soi, sur son histoire qui nous conduit à nous considérer de telle ou telle façon".

Dans son livre qui vient de sortir, elle ne donne pas à proprement parler de méthode d'auto-hypnose mais elle pose les bases pour être "bienveillant envers soi-même", devenir sa/son meilleur (e) ami(e) et décrypter ce qui bloque, ce qui amène les pulsions, les cercles vicieux alimentaires. Et ce faisant, en acceptant de ne pas changer tout... cela va paradoxalement créer un changement ! "Ma méthode interdit toute restriction au niveau de l'alimentation ! On peut manger de tout, même et surtout ce qui nous fait le plus plaisir, le plus envie. Si on le fait sans culpabilité, avec quelques techniques pratiques d'auto-hypnose, on va réguler et stabiliser son approche des aliments et ses comportements alimentaires". "L'hypnose, ce n'est pas magique", résume la praticienne. Mais cela a une puissance incroyable sur notre esprit.

Petit livre didactique, il explique le fonctionnement vicieux des régimes amaigrissants, les différents types de faim, nos croyances limitantes et le pouvoir de la concentration sur ce que l'on mange au moment présent. C'est un préambule à des sessions en groupes ou individuelles organisées dans la région de Charleroi (Jumet, Mont-sur-Marchienne, Montigny-le-Tilleul).

> Le régime définitif, en route vers la légèreté. 20€. Infos : www.opheliesimon.be