Si en 2018, l’enquête de santé Sciensano révélait que 33 % des Wallons étaient touchés par des difficultés psychologiques, la crise sanitaire que l’on a subi de plein fouet pendant plus d’un an a malheureusement fragilisé davantage encore une partie de la population. C’est le constat préoccupant que l’on peut tirer en cette journée mondiale de la Santé mentale.

"Notre capacité à créer du lien et à nous inscrire dans des relations sociales joue certainement un rôle majeur pour notre santé mentale. Se rencontrer, se découvrir, s’émouvoir ensemble, se lier à d’autres… Or, ces derniers mois, la crise sanitaire a chamboulé notre quotidien au point qu’elle a parfois réduit de façon drastique nos contacts sociaux. Pour certains, cela n’a pas été sans conséquence sur leur santé mentale et leurs relations sociales", estime le centre de référence en santé mentale, le CRéSaM.